Doğa Koleji’nde imzalar atıldı
Uzun süredir akıbeti tartışılan Doğa Koleji ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Doğa Koleji’nin ile İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.
Öğretmenlerin maaşını ödeyememesi nedeniyle ülkenin gündemine gelen, öğrenci velilerinin de öğretmen eylemlerine destek vermesi sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın izlemeye aldığı Doğa Koleji'nde satış açıklaması bekleniyordu.
İMZALAR ATILDI MI?
Hürriyetin haberine göre Doğa Koleji'nin ile İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı. İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi. Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin geçerli olduğu belirtildi.
İTÜ tarafından yapılan açıklamada, "Dün kurumumuzca yapılan bilgilendirme geçerlidir. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır." denildi.
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