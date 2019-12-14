Son 2 hafta! Bu belgeyi almayan evini satamaz! Enerji Kimlik Belgesi nereden, nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi için son 2 hafta! Türkiye'de 9 milyon yapının Enerji Kimlik Belgesi bulunmuyor. Başvurular yıl içinde alınmaya başlanırken sayı henüz 1 milyonu bile bulmadı. Yüzde 10'luk bir dilim Enerji Kimlik Belgesi için kaydını yaptırırken, yüzde 90'lık kesim son 1 aya yığılacak gibi görünüyor. Birçok firma da bu yığılmayı fırsata çevirmek için binalara broşürler bırakarak uygun fiyat vaadinde bulunuyor. Enerji Kimlik Belgesi almak isteyenler işlemlerin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nereden, nasıl alınır? İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





