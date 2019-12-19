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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Arazi rantına müsaade etmeyiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
BAKAN KURUM'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi. Kanal İstanbul ile ilgili Bakan Kurum,"O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi.

"1-1,5 YIL İÇİN TAMAMLAYACAĞIZ"

"2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacağımız konutları 1-1,5 yıl içinde tamamlayacağız." diye konuşan Bakan Kurum, "İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan son dakika Kanal İstanbul açıklaması: Arazi rantına müsaade etmeyiz |Video BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI: ARAZİ RANTINA MÜSAADE ETMEYİZ |VİDEO

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul projesiyle ilgili Bakan Kurum, "O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik." diye konuştu.

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