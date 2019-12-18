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18.12.2019
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması |Video
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş alamayan öğretmenlerin derse girmediği Doğa Koleji ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını belirtmek isterim. Satışın olumlu olmaması halinde hiçbir öğretmeni ve öğrenciyi mağdur etmemek için A,B,C planlarımız mevcut” dedi. Eylemlere çocukların katılması konusunda özel hassasiyet bekliyorum." dedi.
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