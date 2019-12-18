İHA üssünde pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı...
İHA üssünde görev yapan pilotlar, adeta terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi. İHA pilotları aynı zamanda suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin de isimsiz kahramanları oldu. İşte o kahramanlar görüntülendi ve Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.
İHA pilotları son yıllarda önemli görevler üstlendi. Onların çalışmalarından bazıları günlerce sürüyor bazılarıysa haftalarca... TRT Haber, Emniyet Genel Müdürlüğünün Van'da bulunan İHA üssünde pilotların çalışmalarını görüntüledi.
İHA'ların yer kontrol istasyonunda 3 kişilik uzman bir ekip bulunuyor. Bir İHA pilotu, bir görev koordinatörü, bir de kamera operatörü. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan terör operasyonları buradan yönetiliyor.
İHA'LARDAN GELEN VERİLERLE...
İlk kez kapılarını açan üs, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir görev üstleniyor. Yer Kontrol Merkezinde İHA'lardan gelen her görüntü titizlikle inceleniyor. Teröristler ile suçlular İHA'lardan gelen verilerle tespit edilip düğmeye basılıyor.
Tamamı polislerden oluşan İHA pilotları zorlu sınavlardan geçiyor. Başarılı olanlar, semaların yıldız ekibine katılıyor. Kahramanların terör örgütlerine mesajı ise net: "Biz geldik, artık siz yoksunuz."
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TRT Haber'in röportajını sosyal medya hesabından "Onlar, bizler emniyette olalım diye, uyumadan aralıksız nöbet tutan gökyüzünün görünmez kartalları... Ayağınıza taş değmesin..." mesajı ile paylaştı.
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