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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" çıkışına AK Parti'den tokat gibi yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
AK PARTİ'DEN İP'Lİ VEKİLE TOKAT GİBİ YANIT!

İYİ , Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" diye sormuştu. Lütfü Türkkan'ın bu skandal çıkışına 'den gibi yanıt geldi.

İYİ ve Milletvekili , bir skandala imza attı. Meclis'e gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını hor gören bir paylaşımda bulundu. Türkkan'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

AK Partili Ömer Çelik Lütfü Türkkan'ın skandal sözlerine olarak sert tepki gösterdi ve "Devletimiz ve milletimiz ebediyete kadar size şükran borçludur Asım Safitürk. Dedeleri şehit, evladı şehit olan büyüklüğünüze hürmet etmeye kelimeler yetmez. Şehit torunu ve şehit babası olarak herhangi bir makamı ziyaretiniz, o makama şeref verir." ifadelerini gösterdi.

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sizin bağlı olduğunuz ruh köküne yeminle bağlıyız. Asla unutmayacağız. 'e ya da herhangi bir makama ziyaretinizle her zaman şeref verirsiniz. Makamların çok üstündesiniz. Elinizi öpmek şereftir. Gazi Meclis herşeyden önce şehit annelerinin ve babalarının mekanıdır.

DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ SİZE ŞÜKRAN BORÇLUDUR

Şehit dedelerinizin ve şehit evladınızın hatırası makamların ve mekanların üstündedir. Bu şehadet mirasını onurla ve vakarla taşıyorsunuz. Elinizi öpmek her makamın üstündedir. Devletimiz ve milletimiz size şükran borçludur.

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"ŞÜKRAN DUYARIZ"

Bir yerdeki varlığınız ve ziyaretiniz asla sorgulanamaz.Mekanlara şeref getiren bir ziyaret olarak saygıyla karşılanır. Şehitlerimize saygımızı ifade ve dua etme imkanı verdiğiniz için şükran duyarız. Yeryüzünde onuru ayakta tutan vakarınıza bir kere daha hürmetlerimizi arz ederiz."

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