YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'ın batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katletti, 26 sivili de yaraladı.
Milli Savunma Bakanlığı YPG/PKK'lı teröristlerin alçak saldırısını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
1 MASUM SİVİL KATLEDİLDİ, 26 SİVİL YARALANDI
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı.
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