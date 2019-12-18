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YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
YPG'Lİ TERÖRİSTLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI! ALÇAK SALDIRI

Terör örgütü / Rasulayn'ın batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde saldırısıyla 1 masum sivili katletti, 26 sivili de yaraladı.

Milli Savunma Bakanlığı /'lı teröristlerin alçak saldırısını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

1 MASUM SİVİL KATLEDİLDİ, 26 SİVİL YARALANDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı.

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