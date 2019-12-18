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18.12.2019
İHA üssünde pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı...
İHA üssünde görev yapan pilotlar, adeta terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi. İHA pilotları aynı zamanda suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin de isimsiz kahramanları oldu. İşte o kahramanlar görüntülendi ve Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.
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