Rusya Genelkurmay Ba��kanı'ndan dünyayı ilgilendiren önemli açıklamalar
Rus Krasnaya Zvezda gazetesinde yayınlanan konuşmasında Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, gündemdeki konular ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Valery Gerasimov, Baltıklar ve Karadeniz'de ABD liderliğinde artan NATO askeri tatbikatlarını "ittifakın büyük bir askeri çatışmaya hazırlığı" olarak niteledi. Hipersonik füze Kinjal hakkında da bilgi veren Rus komutan, 5. nesil Rus Su-57 uçaklarında testlerin ikinci aşamasına geçtiklerini söyledi. Gerasimov, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesi ile alakalı da konuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı General Gerasimov, NATO'nun Baltıklar, Polonya ve Karadeniz bölgesindeki büyük ölçekli savaş tatbikatlarını hızlandırması, büyük bir çatışmaya hazır olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Gerasimov açıklamasında, "Tatbikatlar, NATO'nun birliklerini büyük bir askeri çatışmaya girmesi için bilinçli bir şekilde eğittiğini gösteriyor" dedi. Rus komutan, ABD'nin askeri gücünü Rus sınırlarına doğru genişletmenin yanı sıra, Moskova'nın ulusal güvenliğine tehdit eden balistik füze rampalarını Avrupa'da yaymaya devam ettiğini belirtti.
"BATI MEDYASI ALGI YAPIYOR"
Gerasimov, Rusya'nın normal şeffaf ve savunmacı bir şekilde yaptığı askeri oluşumların, Batı'nın medya organları ve hükümetleri tarafından "barışı tehdidi" olarak ele alındığını ve karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.
"RUSYA BOŞ OTURMUYOR"
Rusya'nın, ABD ve NATO askeri birikimi karşısında boş bir şekilde oturmadığını belirten Gerasimov, mevcut hava savunma sistemlerini atlatabilen yeni silahlar geliştirildiğini hatırlattı. Bunlardan, havadan fırlatılan hipersonik füze olan Kinjal'ın Kuzey Kutbu da dahil bir dizi testi başarıyla tamamladığını doğruladı.
"HER ŞEY BİR GECEDE DEĞİŞEBİLİR"
Star'ın haberine göre; 2050 yılına kadar büyük bir savaşın patlayabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Gerasimov, bağımsız aktörlere siyasi, ekonomik ve bilgi baskısı nedeniyle durumun "istikrarsız" olmasına rağmen, bir savaş için acil bir koşulun olmadığını söyledi. Gerasimov açıklamasının devamına, "Ancak, dünyadaki mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, bu bir gecede değişebilir. Bu koşulların kontrolden çıkıp büyük ölçekli bir çatışmaya dönüşebilecek krizleri ortaya çıkarabileceğini göz ardı edemeyiz" sözlerini de ekledi. Bu durumu göz önünde bulundurarak, Batı ile Rusya arasında gerginliği yatıştırmanın önemine değinen Gerasimov, "Böylece düşmanca tehlikeli askeri olayların önüne geçebiliriz" dedi.
SU-57 AÇIKLAMASI
Gerasimov, 5. nesil olması beklenen Su-57 savaş uçaklarının testlerinin ikinci aşamasına geçildiğini söyledi. Rus komutan "5. nesil Su-57 uçaklarının denemeleri devam ediyor. Suriye'de yeniden test edildiler, bu testler esnasında da planlanmış tüm görevleri başarılı bir biçimde yerine getirdiler" dedi.
Su-57 jetlerinden ilkinin Rus ordusunun kullanımına, bu yıl bitmeden girmesi planlanmış durumda. Rus ordusuna 76 adet Su-57 uçağı teslim edilecek.
PKK/YPG AÇIKLAMASI
Gerasimov, Rusya'nın PYD'nin Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini dile getirdi. Gerasimov, "Rusya ve Türkiye liderlerinin 22 Ekim'de Soçi'de vardığı mutabakatın uygulanması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma istikrar kazandırmaya imkân sundu. PYD güçleri, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekildi. Kobani ve Cezire kantonlarına Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
- YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı
- Dev projede geri sayım! İşte son hali
- Eylemci vekilin babası bakın kim çıktı
- AK Parti'den İP'li vekile tokat gibi yanıt!
- CHP'nin cami rahatsızlığı!
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul eleştirilerine cevap
- Başkan Erdoğan'dan çok çarpıcı açıklamar
- Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Kılıçdaroğlu açıklaması
- Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başladı
- Yunanistan'da 3 bin 500 yıllık mezar bulundu
- Rusya'dan Su-57 savaş uçakları hakkında açıklama
- Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan dünyayı ilgilendiren önemli açıklamalar
- Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı! Hizmete girmesi için geri sayım başladı!
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "camide tabure ve sandalye" açıklaması
- İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" çıkışına AK Parti'den tokat gibi yanıt
- Ankara'da Nebahat Kartanak isimli kadın belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
- Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında bir ceset bulundu
- Camide abdest alırken kayınbiraderini öldüren zanlıya müebbet hapis!
- Son söz Başkan Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
- Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzaladı! Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik...