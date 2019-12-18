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Ekrem İmamoğlu 48 milyon TL'yi onlara dağıtacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
VATANDAŞLARDAN TOPLADI ONLARA DAĞITACAK!

2020 yılı için sanatçılara 5 bin ila 400 bin lira arasında telif ücreti ödenmesi şartıyla bin 391 konser verilmesi için ihaleye çıktı. 6 Ocak’ta yapılacağı duyurulan ihale için 46 milyon 543 bin lira fiyat belirlendi.

Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 2020 yılındaki kültürel faaliyetler kapsamında konser hizmetleri verilmesi için ihaleye çıktı. 57 farklı konser, ihale ilanında en düşük telif ödemesi 5 bin lira olurken en yüksek telif ödemesi belirlemesi ise 400 bin lira oldu. 5 farklı sanatçıya 400'er bin liralık telif ödemesi şartıyla çıkılan ihalenin en yüksek bedelli maddesi, 61. Madde oldu. 61. Madde kapsamında yapılması planlanan ihaleyi ünlü sanatçıların kazanması bekleniyor. Toplam 2 milyon liralık ihaleyi kazanan sanatçılar konserleri idarenin belirleyeceği yer ve saatlerde verecek. Ayrıca 6 konser için 1 milyon 800 bin, 13 konser içinse 2 milyon 600 bin lira fiyat belirlendi. Konser ihalelerinin 'na seçim kampanyası döneminde destek veren sanatçılara verilmesi bekleniyor.

DANIŞMANLARA 2 MİLYON 271 BİN LİRA

Bu arada Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün açtığı ihalelerden bir diğeri de danışmanlık hizmetleri oldu. Bu kapsamda açılan 10 ihalede 260 danışman temini yapılacak. Bu danışmanlar idarenin belirlediği etkinliklerde proje, kaynak ve içerik araştırması yapacak. En düşük danışmanlık ücreti 5 bin lira olurken en yüksek danışmanlık hizmeti içinse 20 bin lira olarak belirlendi. Danışmanlara toplamda ise 2 milyon 271 bin lira ödeme yapılacak.

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