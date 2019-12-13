CHP'li Ekrem İmamoğlu, belediyeye CHP yandaşı isimleri alıp para akıyor

Yerel seçimlerde yaptığı tüm mitinglerde “yandaş kayırmaya son” diye bağırarak vatandaşın gözünü boyayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten hemen sonra en önemli görevlere yandaşı olan isimleri getirdi. Özellikle danışmanlığını yapan Murat Ongun’un 3 göreve birden getirilmesi ve huzur hakkında ekstra 15 bin lira alması büyük tartışmalara konu olmuştu. İmamoğlu’nun asıl amacının İstanbullulara hizmet değil de yandaşlarını beslemekten başka bir şey olmadığı gün yüzüne çıktı. Göreve getirdiği isimlerin hepsinin CHP yandaşı olduğu ortaya çıktı.

Yerel seçimlerden önce liyakat naraları atan, yandaş kayırmaya son diyen CHP'li İBB Başkanı tüm yandaşlarını beslemeye devam ediyor.

DANIŞMAN MURAT ONGUN'A 3 MAAŞ BİRDEN

Özellikle huzur hakkı adı altında kaymak tabakayı besleyen Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'a belediye iştiraklerinden 3 üst düzey görev vererek kendisinden daha fazla maaş almasını sağladı. Murat Ongun'un 3 görevden 3 maaş aldığı ve bunun da 45 bin liraya tekabül ettiği ortaya çıktı.

MURAT ONGUN NE ANLAR ULAŞIMDAN!

Liyakatten uzak bu sistemle birlikte Murat Ongun,hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Murat Ongun'un; hiçbir liyakatı olmadan Otobüs A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması dikkat çekiyor.

HUZURLU MUSUN?

Gündemde büyük yankı uyandıran bu durumun İBB yönetimi tarafından huzur hakkı ile açıklanması sosyal medyada da büyük tepki çekti. Bazı kullanıcıların Murat Ongun'u etiketleyerek 'Huzurlu musun?' sorusunu sorduğu görüldü.

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapılıyor.

BİR BELEDİYE BAŞKANININ ALDIĞI MAAŞTAN DAHA FAZLA!

Murat Ongun aylık 45 bin lira alırken bir metropol yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, brüt 32 bin lira (net 24 bin lira) alıyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA YALANLAMAYA KALKTI

Murat Ongun, İBB talanının maaş üzerinden yapıldığı gün yüzüne çıkınca sosyal medya hesabından yalanlamaya kalkışmıştı.

Ongun şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İBB yöneticilerinin aynı zamanda görevli oldukları iştiraklerden ayrı ayrı maaş aldıkları iddiası tümüyle gerçek dışıdır.Farklı iştiraklerdeki görev ve sorumlukları artmasına rağmen maaş iddia edildiği gibi artmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

MURAT ONGUN'DAN SONRA SIRA DİĞER YANDAŞLARI BESLEMEYE GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde İBB'den bir atama açıklaması daha geldi. Atanan isimlerin ise yine Ekrem İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekti.

Seçim zamanında İmamoğlu için çalışan ve şuan halihazırda İmamoğlu'nun faaliyetlerini basına duyuran Zilan Karakurt ve Şükrü Küçükşahin'e de İBB'de üst düzey görevler verildi. Şükrü Küçükşahin, İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu olarak atanırken, Zilan Karakurt da İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu görevine getirildi.

İmamoğlu'nun bu atamaları, liyakat sözlerinin sadece yerel seçimleri kazanana kadar olduğunu gözler önüne serdi.

DİĞER YANDAŞLARINI DA EN ÜST GÖREVLERE GETİRDİ!

İBB'nin danışman, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li milletvekillerinin yakınlarına şu ana kadar verdiği tahmini maaşlar şöyle:

Murat Ongun: 3 maaş - 45 bin TL

Y. Oğuz Duman: 3 maaş-45 bin TL

Ertan Yıldız: 3 maaş - 45 bin TL

Yavuz Saltık: 3 maaş - 33 bin TL

Y. Meltem Şişli: 3 maaş- 38 bin TL

Mehmet Çakılcıoğlu:3 maaş-38 bin TL

M.Murat Kalkanlı: 3 maaş-42 bin TL

T. Tuncay Önbilgin: 2 maaş-27 bin TL

Şengül A. Arslan: 2 maaş - 27 bin TL

İ. Orhan Demir: 3 maaş-42 bin TL

Tülün İnal: 3 maaş- 29 bin TL

Naim Erol Özgüner:3 maaş- 33 bin TL

Abdullah Aydın: 2 maaş -18 bin TL

Mehmet Akif Can: 2 maaş - 12 bin TL

Ali Karahan: 2 maaş - 18 bin TL

Eren Sönmez: 3 maaş - 40 bin TL