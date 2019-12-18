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Başkan Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, KRİTİK ZİRVE İÇİN MALEZYA'YA ULAŞTI

Başkan , 'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de 'nın başkenti 'a ulaştı.

Başkan , Uluslararası Havalimanı'nda, Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuala Lumpur'a geldi.





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