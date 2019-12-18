Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği hakikaten milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum. Sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı, tüm dünya ülkelerinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir durum" dedi ve "Dolayısıyla iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında her ülkenin kararlı bir duruşu sergilemesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hem Akdeniz sularının hem Akdeniz kıyılarının korunması amacıyla yapılacak projelerin, alınacak tedbirlerin konuşulacağı 2021 yılındaki 22'nci Taraflar Konferansı, Antalya'da düzenlenecek" dedi.
Kurum ayrıca, "İklim değişikliği hakikaten milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum. Sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı, tüm dünya ülkelerinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında her ülkenin kararlı bir duruşu sergilemesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
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