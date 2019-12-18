18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
BAKAN KURUM: MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ İLGİLENDİREN BİR DURUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı , " hakikaten milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum. Sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı, tüm dünya ülkelerinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir durum" dedi ve "Dolayısıyla iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında her ülkenin kararlı bir duruşu sergilemesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Hem sularının hem Akdeniz kıyılarının korunması amacıyla yapılacak projelerin, alınacak tedbirlerin konuşulacağı 2021 yılındaki 22'nci Taraflar Konferansı, 'da düzenlenecek" dedi.

Kurum ayrıca, " hakikaten milli güvenliğimizi ilgilendiren bir durum. Sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı, tüm dünya ülkelerinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında her ülkenin kararlı bir duruşu sergilemesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 16 bin istihdam sağlanacak TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: 16 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN