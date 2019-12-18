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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
DEV OPERASYON BAŞLADI! 3 BİN 480 PERSONEL KATILIYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı! 3 bin 480 personel katılıyor SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KIRAN 8 OPERASYONU BAŞLADI! 3 BİN 480 PERSONEL KATILIYOR


Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim görev alıyor.

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