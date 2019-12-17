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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2 KOSOVA UYRUKLU TERÖRİST...

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi." denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: FAS VATANDAŞI YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI SINIR DIŞI EDİLDİ
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 FRANSA UYRUKLU YTS ÜLKESİNE SINIR DIŞI EDİLDİ

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