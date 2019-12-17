Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi." denildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında 2 Kosova uyruklu kişi sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi.
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