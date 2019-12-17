Bakanlık açıkladı! Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında eylem hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İşte milli Savunma Bakanlığı tarafından yazpılan açıklama:

"Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."