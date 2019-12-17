Bakanlık açıkladı! Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında eylem hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
İşte milli Savunma Bakanlığı tarafından yazpılan açıklama:
"Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
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