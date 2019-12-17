Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone: Songar
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan milli ürünlere silahlı drone Songar ile bir yenisi ekleniyor. Milli imkanlarla geliştirilen 8 Songar silahlı drone, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Tam yüklü olarak havada asgari 20 dakika kalacak araç, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görev yapacak. "Drone"ların tamamı bu ay teslim edilecek.
Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ'nin savunma sanayisindeki ticari markası ASİSGUARG tarafından geliştirilen ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi ilk siparişini aldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle Silahlı Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi ile 8 Songar silahlı drone sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması kararlaştırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Memurları ilgilendiren teklif TBMM'ye sunuldu
- PKK'ya operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Bankada soygun girişimi!
- Türkiye'de kasım ayı konut satışları belli oldu
- Katar'dan Türkiye açıklaması: Müteşekkir kalacağız
- FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına operasyon
- Adnan Oktar'ın tahliye edilen 'Kedicikleri' nerede?
- İçişleri Bakanlığı: 2 Kosova uyruklu terörist...
- Ankara’da dev operasyon!
Daha Fazla Gör
- Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone: Songar
- Türkiye'den "5. sınır kapısı" teklifi!
- Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
- Bakanlık açıkladı! Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
- Bakımsız olduğu için dövülerek öldürülen Filiz Tekin'in babasının anlattıkları şok etti!
- Son dakika: Pervez Müşerref'e "vatana ihanet" suçlamasıyla idam cezası
- Tarım-ÜFE Kasım'da arttı
- Ankara’da dev operasyon! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı…
- Son dakika: Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu
- İngiltere'de inanılmaz olay! Düğünde ayrılmaya karar verdiler
- Katar Dışişleri Bakanı Sani'den Türkiye açıklaması: Müteşekkir kalacağız