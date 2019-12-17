17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone: Songar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
SONGAR'DA GERİ SAYIM! PUSU VEYA TEHDİT ALTINDA...

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan milli ürünlere silahlı drone Songar ile bir yenisi ekleniyor. Milli imkanlarla geliştirilen 8 Songar silahlı drone, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Tam yüklü olarak havada asgari 20 dakika kalacak araç, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görev yapacak. "Drone"ların tamamı bu ay teslim edilecek.

ve AŞ'nin savunma sanayisindeki ticari markası ASİSGUARG tarafından geliştirilen ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi ilk siparişini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle Silahlı Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi ile 8 Songar silahlı drone sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması kararlaştırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN