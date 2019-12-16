Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi." açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mehmet Aydın'ın intihar bilmecesi!
- Hollanda'dan FETÖ'cülere büyük kıyak!
- Milyonlarca telefon değişiyor! Samsung, Huawei, Xiaomi...
- Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı
- ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak!
- Uyuşturucu satıcılarına dev operasyon!
- Başkan Erdoğan yapışık ikizlerle ilgili müjdeyi verdi: İlk ameliyat yapıldı ikinci ameliyat...
- Bodrum'u betona boğmuştu! İtiraf gibi açıklama
- Başkan'dan UEFA'nın kararına ilişkin açıklama
- Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
- ABD'den şaşırtan açıklama! "1 saatten kısa sürer"
- Son dakika: 2020 asgari ücreti için kritik buluşma
- Rusya'dan kritik Türkiye ve NATO açıklaması
- Son dakika: DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
- Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı! EDHO 152. bölüm fragmanı izle!
- Kürecik nerede? İncirlik ve Kürecik üssü nerede?
- Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kürecik ve İncirlik kapatılabilir |Video
- Sevr Antlaşması nedir? Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir?
- 894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
- Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!