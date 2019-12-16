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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
İÇİŞLERİ: 1 FRANSA UYRUKLU YTS ÜLKESİNE SINIR DIŞI EDİLDİ

, "Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi." açıklamasında bulundu.

, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının () ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

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