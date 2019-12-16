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Diyarbakır'daki ailelerin oturma eylemine katılım sürüyor! Baba Mehmet Laçin'den açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
DİYARBAKIR'DAKİ OTURMA EYLEMİNE BİR AİLE DAHA KATILDI

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı. İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için eyleme dahil olan baba , "Kızımı beyaz gelinlik içinde görmek istiyorum. Bu kapıda kızımın kaçırılmasından sorumlu oldukları için bekliyorum. Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

, yaptığı açıklamada, kızının lise son sınıfta okurken 'liler tarafından 2011 yılında dağa kaçırıldığını belirterek, kızını almadan oturma eyleminden ayrılmayacağını söyledi.

Eylem yapan aileler gibi evladından ayrı kaldığını ve üzüntü duyduğunu ifade eden Laçin, "Evladımı istiyorum. Çocuğumun kim tarafından götürüldüğünü biliyorum. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ölü ise ölüsünü istiyorum. Evladımın eline silah verdin, bomba verdin, 'ya öleceksin ya da öldüreceksin' dedin ve sen öldürdün kızımı. Kızım ve kızım gibi gençleri kalkan olarak kullanıyorlar." dedi.

ve HDP'ye tepkisini dile getiren Laçin, evladına hasret kaldığını aktardı.

Mehmet Laçin, şöyle konuştu:

"HDP elini vicdanına koysun. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin vatandaşlık hakları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağına saygı duymalarını istiyorum. HDP ve PKK'ya diyorum ki eğer sizde zerre kadar vicdan, acıma duygusu, anne, baba yüreği varsa evladımı bana teslim edin. Artık dayanamıyorum, uykularım kaçıyor, unutamıyorum. Evladımın hayalleri vardı. Gençliği gitti. Evladım yuvasına dönsün. Kızımın okuması da elinden gitti. Eline silah verilip dağa çıkarılması aklımın ucundan geçmiyordu. Bu kapıda kızımın kaçırılmasından sorumlu oldukları için bekliyorum. Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım."

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