Başkan Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitmişti. Erdoğan burada Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.

TEMSİLCİLERİ KABUL ETTİ

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti." ifadelerine yer verildi.

