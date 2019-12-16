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Başkan Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TOPLANTI!

Başkan Erdoğan, ’na katılmak üzere bulunduğu ’nin kentinde () kabul etti.

Başkan , 'na katılmak üzere 'nin kentine gitmişti. Erdoğan burada () kabul etti.

TEMSİLCİLERİ KABUL ETTİ

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada " @RTErdogan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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