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16.12.2019

İncirlik ve Kürecik üssü neden önemli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam A Haber canlı yayınında “Gerekirse Kürecik ve İncirlik’i kapatırız” açıklamasının yankıları sürüyor. Peki Kürecik ve İncirlik üssü neden önemli? Bu iki üs ABD açısından ne anlama geliyor? Kürecik Üssü NATO’nun Rusya ve İran’dan gelecek saldırılara karşı en önemli radar üssü. Bu üssün kapatılması NATO’nun zayıflaması anlamına geliyor. 1951 yılında inşaatına başlanan ve 1954’te tamamlanan İncirlik üssü ise ABD’nin dünya çapında ana harekat üssü statüsü verdiği az sayıda üsten biri. Özellikle coğrafi konumu ve yerleşik düzeniyle Amerika’ya Ortadoğu bölgesindeki operasyonlar için maliyet ve zaman açısından önemli avantajlar sunuyor.

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