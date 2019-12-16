İşte kibrin fotoğrafı! İmamoğlu'nu karşılamak için özel genelge çıkarmışlar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret için özel genelge çıkarıldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un çıkardığı genelgede, “Belediye Başkanının selam verdiği veya tokalaştığı personel sadece gür bir sesle ‘Sağol’ diyecektir” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete; 500 zabıta personelinin dört sıra halinde dizilmesi ve zabıta personeline yüksek sesle 'Sağol' demesi dikkat çekti.
ZABITA DAİRE BAŞKANI ENGİN ULUSOY İLGİNÇ GENELGE!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un ziyaret öncesinde ilginç bir genelge yayınladığı öğrenildi. Söz konusu genelgede; Ekrem İmamoğlu'nun selam verdiği veya tokalaştığı zabıta personelin gür sesle 'Sağol' demesi istendi.
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Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un imzasıyla yayınlanan genelgede; Ekrem İmamoğlu'nun 16 Aralık 2019 tarihinde saat:10.00-11.00 saatleri arasında ziyaret gerçekleştireceğine dikkat çekiliyor.
Genelgede; zabıta daire başkanı, müdürler, müdür yardımcıları, amir, şef ve personelin ziyarete katılması istendi ve ziyarette toplam 500 personelin katılım sağlanması isteniyor.
Genelgede; "Belediye Başkanının selam verdiği veya tokalaştığı personel sadece gür bir sesle 'Sağol' diyecektir" ifadeleri kullanılıyor.
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