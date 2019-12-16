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Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
ROMA İMPARATORU NERON MS 67'DEKİ OLİMPİYATLARDA HANGİSİNİ YAPARKEN YERE DÜŞÜP YARIŞI BİTİREMEMİŞ BUNA RAĞMEN BİRİNCİ İLAN EDİLMİŞTİR?

Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir? ’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir? 'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Doğru cevap: At arabası yarışı (A)

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