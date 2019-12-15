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Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan , A Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor..

Başkan A Haber ekranlarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AHaber CANLI YAYIN

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