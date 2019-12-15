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Başkan Erdoğan Fayez Al Sarraj ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN FAYEZ AL SARRAJ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

ile Libya arasında gerçekleştirilen tarihi anlaşmanın dünyada yankıları sürüyor. Artık Türkiye'nin onayı olmadan 'de İsrail, Mısır, Yunanistan gibi ülkeler adım atamayacak. Tüm bu gelişmeler devam ederken Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj ile görüştü.

DOLMABAHÇE'DE KABUL ETTİ

Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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