Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen tarihi anlaşmanın dünyada yankıları sürüyor. Artık Türkiye'nin onayı olmadan Akdeniz'de İsrail, Mısır, Yunanistan gibi ülkeler adım atamayacak. Tüm bu gelişmeler devam ederken Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj ile görüştü.

DOLMABAHÇE'DE KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.