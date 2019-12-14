Son dakika haberi... Türkiye-Libya güvenlik askeri işbirliği anlaşması TBMM'ye sunuldu.

Son dakika haberi... Türkiye-Libya güvenlik askeri işbirliği anlaşması TBMM'ye sunuldu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'ye sunuldu. Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarını kapsıyor.

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