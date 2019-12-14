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Türkiye-Libya güvenlik askeri işbirliği anlaşması TBMM'ye sunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
LİBYA İLE ASKERİ ANLAŞMA TBMM'DE

haberi... Türkiye- güvenlik askeri işbirliği anlaşması 'ye sunuldu.

haberi... Türkiye- güvenlik askeri işbirliği anlaşması 'ye sunuldu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'ye sunuldu. Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarını kapsıyor.

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