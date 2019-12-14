Türkiye-Libya güvenlik askeri işbirliği anlaşması TBMM'ye sunuldu
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Son dakika haberi... Türkiye-Libya güvenlik askeri işbirliği anlaşması TBMM'ye sunuldu.
Son dakika haberi... Türkiye-Libya güvenlik askeri işbirliği anlaşması TBMM'ye sunuldu.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM'ye sunuldu. Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarını kapsıyor.
DETAYLAR GELİYOR...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan Dolmabahçe'de Heniyye'yi kabul etti
- "Derhal gerçekleştirildi"
- Salih Tuna: Hırsızların ve sahtekârların gazetesi
- Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor
- 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
- İstanbul'da metrodan sonra metrobüs seferleri de aksadı
- Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği
- Firari Mehmet Aydın yakalandı mı? Mehmet Aydın nerede, son durum nedir?
- WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu...
- FETÖ ağzını babasından almış!
Daha Fazla Gör
- Türkiye-Libya güvenlik askeri işbirliği anlaşması TBMM'ye sunuldu
- Fatih Terim'den Steven Nzonzi açıklaması: Yaptığının karşılığı buydu
- Firari Mehmet Aydın yakalandı mı? Mehmet Aydın nerede, son durum nedir?
- Zonguldak'ta ilginç olay! Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
- 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
- 18 yıl hapis cezası olan firari Trabzon'da yakalandı
- Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı
- İskenderun Demir Çelik fabrikasında patlama
- Bakan Soylu, "hendek operasyonuyla" ilgili sözleriyle haddini aşan HDP'li vekile ağzının payını verdi
- Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için "mahkeme" tehdidi! Talimatı İngiltere'den mi alıyor?
- Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı