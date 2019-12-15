Mevlüt Çavuşoğlu: Terör devleti kurma projesi çökmüştür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla burada bir terör devleti kurma projesi çökmüştür ve hayalleri suya düşmüştür." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla burada bir terör devleti kurma projesi çökmüştür ve hayalleri suya düşmüştür." dedi.

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