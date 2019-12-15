Mevlüt Çavuşoğlu: Terör devleti kurma projesi çökmüştür
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla burada bir terör devleti kurma projesi çökmüştür ve hayalleri suya düşmüştür." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla burada bir terör devleti kurma projesi çökmüştür ve hayalleri suya düşmüştür." dedi.
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