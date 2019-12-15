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Mevlüt Çavuşoğlu: Terör devleti kurma projesi çökmüştür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TERÖR DEVLETİ KURMA PROJESİ ÇÖKMÜŞTÜR

Dışişleri Bakanı , "Barış Pınarı Harekatıyla burada bir terör devleti kurma projesi çökmüştür ve hayalleri suya düşmüştür." dedi.

Dışişleri Bakanı , "Barış Pınarı Harekatıyla burada bir terör devleti kurma projesi çökmüştür ve hayalleri suya düşmüştür." dedi.

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