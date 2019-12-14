Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Muğla çevrelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

-BÖLGELERİMİZDE HAVA-

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km7sa) esmesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Muş, Ağrı, Kars, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Ağrı, Kars, Muş ve Erzincan çevrelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu