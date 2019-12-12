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12.12.2019

Kanal İstanbul'un Türkiye için önemi ne? Uzman isimler anlattı |Video

Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği "Kanal İstanbul" projesinin Türkiye için önemi ne? Türkiye'de alanında uzman isimler "Kanal İstanbul'un Türkiye için önemini A Haber'e anlattı. Öte yandan "Kanal İstanbul" projesini CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'cinayet' olarak nitelendirmiş Başkan Erdoğan ise "Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul’a da başlayacağız." diyerek isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki göstermişti. İşte Kanal İstanbul'un Türkiye'ye kazandıracakları...

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