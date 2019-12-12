Başkan Erdoğan: En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul’a da başlayacağız

"100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul’a da başlayacağız." dedi.