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13.12.2019

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini kapatma faaliyetinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi'nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor." denildi.

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