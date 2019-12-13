BİZE ULAŞIN
13.12.2019
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini kapatma faaliyetinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi'nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.