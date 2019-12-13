14 ilde FETÖ'nün 84 ismine operasyon
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
FETÖ'nün Adalet Teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik sözde sorumlulara 14 ilde operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan operasyon sonucunda, 49 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Adalet Teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik olarak mahrem sorumlu olduğu belirlenen 47 kişi ile bu sorumlular ile irtibatlı olan 37 kişiye ilişkin olarak Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.
Yapılan operasyon sonucunda, 49 şüpheli gözaltına alındı.
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