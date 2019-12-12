Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi

Ankara'da okulda şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçmasıyla hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın anne-babası yaşadıkları acıyı anlattı. Anne Şükran Köksal firmayı şikayet edeceklerini belirtirken baba Faruk Köksal, "Para için buna değmez." ifadelerini kullandı.

Ankara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal gözyaşları arasında dün toprağa verilirken acılı anne ve baba yaşadıkları acıyı anlattı.

Anne Şükran Köksal firmayı şikayet edeceklerini belirtirken baba Faruk Köksal, "Para için buna değmez. Ciğerlerimiz yanmasın. İnsan canı her şeyden değerli. " ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR"

Anne Şükran Köksal, "Öğretmeni aradı önce ve Mert'in düştüğünü söyleyip okula gelmemi istedi. Ben de işe gidiyordum dönmem uzun sürer diye hemen annemi aradım gitmesi için sonra annem geri aradı ve ambulans ile götürüldüğünü söyledi. Gittiğinde müdahale edilmiş. Kalp masajı felan yapılıyormuş. Arkadaşları göstermişler 'Bu çikolatadan yiyordu.' Ben daha önce onu gördüm ve oyun hamuru aparatı sandım ne olduğunu sordum Mert 'Çikolata' dedi. Ben de kızdım hatta böyle şeyler bir daha alma diye. Bunların satılması yasak. Yetkililer ne gerekiyorsa yapsın diger annelerin canı yanmasın. Öncelikle bu çikolatayı üreten firmayı şikayet etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"PARA İÇİN DEĞMEZ"

Baba Faruk Köksal, "Ciğermiz yanıyor. Satılmaması gereken şeyleri satıyorlar. Para için değmez buna para için değmez. İnsan canı her şeyden daha önemli Hastanede bile fark edilmedi otopside ortaya çıktı. Film de bile gözükmedi. Okullarda ilk yardım bence her şeyden önce çok önemli. Bu konuyla ilgili bir görevlinin kesin olması gerekiyor." dedi.

"SIVI ÇİKOLATAYI YERKEN FENALAŞTI"

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mert Yağız Köksal'ın ölümüne kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatanın neden olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, "Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.