Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Son dakika haberine göre İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ttarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.
Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.
AĞRI YOLU ÜZERİNDE YAKALADI
Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.
HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA
Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı.Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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