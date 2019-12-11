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Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GİREN TERÖRİST HDP’Lİ İLÇE BAŞKANI İLE YAKALANDI

Son dakika haberine göre sınırından ’ye giriş yapan terörist, Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ttarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

/ PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu isimli teröristin sınırından 'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

AĞRI YOLU ÜZERİNDE YAKALADI

Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı |Video İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GİREN TERÖRİST HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI İLE YAKALANDI |VİDEO

HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı.

Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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