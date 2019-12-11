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11.12.2019

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı |Video

Son dakika haberi... İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

/ PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu isimli teröristin sınırından 'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

AĞRI YOLU ÜZERİNDE YAKALADI

Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.

HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı.

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