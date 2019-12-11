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MSB'den Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle ilgili flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
BAKANLIKTAN DÜNYAYA DERS OLACAK AÇIKLAMA!

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Bölgesi’ndeki Suriyeli kardeşlerimize, ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." denildi.

'ndan Harekatı bölgesiyle ilgili önemli açıklama geldi.

SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli kardeşlerimize, ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." denildi.

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