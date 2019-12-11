MSB'den Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle ilgili flaş açıklama
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle ilgili önemli açıklama geldi.
SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." denildi.
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