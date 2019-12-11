Leon Armanlı: Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim

85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi. Bu seçimlerde oy kullanan 118 delegeden biri olan Ermeni Cemaati mensubu Leon Armanlı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ederim" diyen Armanlı, "Diaspora Ermenilerinin bizle hiçbir bağlantısı yok. Onlar bizim hep kötü olmamızı ister. Hep kötü olalım devletle kavga edelim. Onlar bizim mutluluğumuzla mutlu olmazlar." dedi.

Ermeni Cemaati mensubu Leon Armanlı 85. İstanbul Ermeni Patrikliği seçimlerini değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Leon Armanlı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yoğun bakımdan çıktık. Yeniden doğmuş gibiyiz. Bu ülke hepimizin. Biz Türk milleti ile et ve tırnak gibiyiz. Bizi dış güçler bu topraklardan koparmaya çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde hayat bulduk. Kendisine 4 sene önce 'Adam gibi adamsın' demiştim. Yine aynı şekilde 'Adam gibi adam, delikanlı.' Bize seçimin yolunu açtı. Böyle saklı güçler seçimin yapılmasını istemiyordu ama bugün başardık. Çok mutluyuz." dedi.

Sinmiş, korkmuş bir cemaat vardı diye belirten Armanlı, "Çünkü hakikaten şöyle söyleyeyim korkudan hepimiz sinmiştik. Neden korktuk çünkü devlet yanımızda değildi. Cumhurbaşkanımızın sayesinde insan olduğumuzu hatırladık. Kendisine buradan çok teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

"BURADAN DA DIŞ GÜÇLERE SESLENİYORUM"

Armanlı sözlerine şöyle devam etti: "Buradan da dış güçlere sesleniyorum. Bizi bu ülkeden bu topraklardan kopartmaya çalıştılar ama biz dimdik buradayız.

DİASPORA ERMENİLERİ BİZİM KÖTÜ OLMAMIZI İSTER

Diaspora Ermenilerinin bizle hiçbir bağlantısı yok. Onlar bizim hep kötü olmamızı ister. Hep kötü olalım devletle kavga edelim. Onlar bizim mutluluğumuzla mutlu olmazlar. "

BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK VERMİŞLERDİ

Türkiye Ermeni Patrikliği, terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi, bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ettiklerini açıklamıştı.

Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı adına basın açıklaması yaptı.

Maşalyan, Patrikhanedeki açıklama öncesinde, Türkiye Ermeni Patrikliği seçiminin 11 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Daha sonra açıklamayı okuyan Maşalyan, barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurguladıklarını söyledi.

Orta Doğu'da, yakın coğrafyalarında ve özellikle Suriye'de süregelen savaş ve kaos ortamının kendilerini de derinden üzüp endişelendirdiğini anlatan Maşalyan, "Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olamamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı, esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Her türlü baskıya, teröre, haksızlığa, işkence ve göçe maruz kalan Suriye halkının adil bir barışın en güzelini artık fazlasıyla hak ettiğini belirten Maşalyan, onların da adalete, barışa ve güzel günlere olan inancını yitirmeden daha parlak bir geleceğe umutla bakabilmeleri için dua ettiklerini dile getirdi.

Maşalyan, şunları kaydetti:

"Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin."