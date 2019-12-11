11 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.12.2019

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde terörle mücadele, ekonomi başlığı, dış politika öne çıkıyor. Bu kabine toplantısında genel olarak bir yılın değerlendirilmesi yapılacak. Kadın cinayetleri de kabinenin gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki NATO zirvesi ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.55'te başladı.

Toplantının gündeminde terörle mücadele, ekonomi başlığı, dış politika öne çıkıyor.

Kritik toplantıda Başkan Erdoğan'a bazı bakanların sunum yapacağı bildirildi.

Bu kabine toplantısında genel olarak bir yılın değerlendirilmesi yapılacak.

Kadın cinayetleri de kabinenin gündeminde yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Külliye'de Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Külliye'de Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu
85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu
Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar! FETÖ'cülerle ortak paydamız var
Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar! "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"
Başkan Erdoğan: Nobel adil ödül veren bir örgüt değil
Başkan Erdoğan: Nobel adil ödül veren bir örgüt değil
Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması
Balıkesir'deki deprem ne anlama geliyor?
Balıkesir'deki deprem ne anlama geliyor?
HDP önünde nöbet tutan anne evladına böyle kavuştu
HDP önünde nöbet tutan anne evladına böyle kavuştu
Antalya'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
Antalya'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
FETÖ'ye ait 33 hücre evine operasyon
FETÖ'ye ait 33 hücre evine operasyon
Mossad ajanı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü!
Mossad ajanı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü!
Malatya'da otobüs şoförüne yumruklu saldırı
Malatya'da otobüs şoförüne yumruklu saldırı
Diyarbakır anne ve babaları A Haber'e konuştu
Diyarbakır anne ve babaları A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster