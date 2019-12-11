İstanbul'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim
İstanbul'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor. Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor. Resmi rakamlara göre kentte 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor.
Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu.
TEK TEK TESPİT EDİYOR
Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor.
ADRESLERE ULAŞILDI
İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar
- Mert Yağız Köksal'ın öldüğü okulun yetkilileri açığa alındı
- Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken kare!
- Kanal İstanbul'un doğru proje olduğu bir kez daha ortaya çıktı
- Başbuğ: Bu hamle Türkiye’ye oynanan oyunları bozacak
- İstanbul Ermeni Patriği belli oldu
- Külliye'de Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Balıkesir sallanmaya devam ediyor!
- Mert'in ölümü Türkiye'yi ağlattı! İşte hayat kurtaracak müdahale
- Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
- Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar! "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"
- Son dakika: Dışleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması
- Son dakika: Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan flaş yağış uyarısı
- Son dakika: Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı
- Son dakika... Meclis'te tansiyon yükseldi! CHP'li vekiller AK Partili vekillerin üzerine yürüdü |Video
- Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 100. gün! Anne ve babalardan flaş açıklamalar...
- ASELSAN'dan büyük başarı! TUFAN namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı
- Antalya'da büyük heyecan! 1500 yıllık hastane yazıtı bulundu
- Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'nın teleferik sistemi bulundu
- Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!