İstanbul'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor. Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor. Resmi rakamlara göre kentte 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor.

Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu.

TEK TEK TESPİT EDİYOR

Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor.

ADRESLERE ULAŞILDI

İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.