Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında önemli açıklamalar
Son dakika...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasında "Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İç İşleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir bayan olarak, bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında bunu yaparken şehit oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan Nobel ödülü ile ilgili "Medeni bir dünya için Nobel’in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında konuşuyor.
Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Kadınların siyasette oranını yüzde 4,5'ten yüzde 17'ye çıkardık. Bundan sonraki seçimlerde kadınların daha yüksek oranlarla temsili için çalışacağız. " ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Tüm kadınların siyasette daha fazla yer almalarını bekliyorum. Siz isteyeceksiniz mücadele edeceksiniz biz de destek vereceğiz ve inşallah başaracağız." dedi
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
AK PARTİ'NİN BAŞARISINDAKİ...
Hayatın her alanında başarılı olan kadınların siyasette de hedefledikleri yere geleceğine yürekten inanıyorum. AK Parti'nin başarısındaki en önemli nedenlerinden biri kadınların gönlüne girebilmiş olmasıdır.
ESMA KOMUTAN MESAJI
Birileri yıllarca kadınların ismini istismar ederek kendine siyasi rant peşine düştü. Komutanları 'Esma Astsubay için onun kadar cesur olan hemen hemen yoktu.' diyor. Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya nice kadın kahramanlarımız sayesinde istiklalimizi kazandık. Daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarıdır.
Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İç İşleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir bayan olarak, bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında bunu yaparken şehit oldu.
NOBEL ÖDÜLÜ TEPKİSİ
Terör sevicilerini ne ile izah edeceğiz. Van'daki katliamlardan bahsetmezler, stadyumun hemen yanındaki 41 şehidimizden bahsetmezler. Biliyorsunuz bir Nobel skandalı yaşandı. Bu ödül bir vampirler ordusunun oluştuğunu gösteriyor. Nobel tamamen teröristlere ödül veriyor. Bu ödül Aziz Sancar'a, Orhan Pamuk'a verilen ödül değildir. Kimseyi aldatmayacaksınız.
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