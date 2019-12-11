85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Son dakika haberi...İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı. Seçimlerde Başespiskopos Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan yeni patrik oldu.İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı. Sahak Maşalyan yeni patrik seçildi.
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