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85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
İSTANBUL ERMENİ PATRİĞİ SEÇİMİ TAMAMLANDI

Son dakika haberi... seçimi tamamlandı. Seçimlerde Başespiskopos Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan yeni patrik oldu.

seçimi tamamlandı. Sahak Maşalyan yeni patrik seçildi.

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