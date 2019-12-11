11 Aralık 2019, Çarşamba
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Balıkesir 70 kez sallandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019
BALIKESİR 70 KEZ SALLANDI!

Son dakika haberine göre; ’de dün gece saatlerinde meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.

'in Altıeylül ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6'lık depremin ardından 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi.

Balıkesir’de art arda iki deprem BALIKESİR’DE ART ARDA İKİ DEPREM

70 SARSINTI KAYDEDİLDİ

Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.

En son deprem nerede oldu? En son deprem son dakika artçı depremler sürüyor! EN SON DEPREM NEREDE OLDU? EN SON DEPREM SON DAKİKA ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR!
Balıkesir'de korkutan deprem BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

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