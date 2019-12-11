Balıkesir 70 kez sallandı!
Giriş Tarihi: 11.12.2019
Son dakika haberine göre; Balıkesir’de dün gece saatlerinde meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6'lık depremin ardından 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi.
70 SARSINTI KAYDEDİLDİ
Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.
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