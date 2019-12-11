En son deprem nerede oldu? En son deprem son dakika artçı depremler sürüyor!

En son deprem nerede oldu? Ege ve Marmara bölgelerinde hissedilen depremlerin ardından en son deprem son dakika listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En son depremleri öğrenmek isteyen kişiler Kandilli ve AFAD son depremler listesini sorguluyor. Balıkesir’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından en son deprem nerede oldu? İşte en son depremler listesi!

En son deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. En son deprem nerede oldu? Kandilli ve AFAD en son depremler listesi yoğun şekilde sorgulanıyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedilmişti. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte yanıtı!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

BALIKESİR ART ARDA DEPREMLERLE SALLANDI

BALIKESİR, gece geç saatlerde Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sallandı. Depremler Balıkesir'in yanısıra geniş bir alanda hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre (AFAD) saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

Balıkesir'de Altıeylül merkezli depremler, Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsünden farklı büyüklüklerde açıklandı. Kandilli verilerine göre depremlerin büyüklükleri, saat 23.14'de 5.0, saat 23.24'te 4.5 ve saat 23.46'da 4.3 olarak açıklandı.