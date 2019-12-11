11 Aralık 2019, Çarşamba
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İzmir'de FETÖ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019
İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU!

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, ve illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gizli haberleşme programı 'u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

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