Bakan Berat Albayrak: Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. "Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz" diye konuşan Bakan Albayrak, "Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Genel Kurulunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz
- Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.
- Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz
- Bu yıl cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak.
- Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız.
- Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz.
- Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.
- İthalatımızı alzaltmak için yerli kaynakların tercih edilmesini sağladık.
- Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık.
- Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.
- Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz.
- Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz.
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