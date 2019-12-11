HDP'li Fırat Karabulut istifa etti

HDP'li Bekirhan Beldesi Belediye Başkanı Fırat Karabulut partisinden istifa etti. Karabulut, "HDP'nin bölgemizdeki siyaseti, ailemize ve halkımıza ters düşüyor. HDP'den istifa ettim. Partiyle hiçbir bağım kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesi Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partisinden istifa etti.

Fırat Karabulut, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Genç yaşta olmama rağmen siyasete ilk kez atıldım ve başarıya ulaştım. 8 aylık süre içinde HDP'nin parti tüzüğünde çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaştım ve HDP'nin bölgemizdeki siyaseti, ailemize ve halkımıza ters düşüyor. HDP'den istifa ettim. Partiyle hiçbir bağım kalmamıştır. Bağımsız olarak Bekirhan halkına hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.