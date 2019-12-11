İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 DEAŞ'lı terörist Almanya'ya iade edildi
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Son dakika haberi... DEAŞ'lı 2 Alman vatandaşı terörist ülkelerine gönderildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Almanya uyruklu 2 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzunu açıklandı
- Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar
- Erdoğan Putin ile görüştü
- Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir?
- Bakan Berat Albayrak'tan TBMM'de önemli açıklamalar
- 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
- Bodrum'da hortum paniği!
- Türk dağcı gözünü Everest'e dikti
- Şehit Esma Çevik'in acılı babası son konuşmalarını anlattı
- Bu sözlerle istifa etti: HDP'nin siyaseti...
Daha Fazla Gör
- PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 DEAŞ'lı terörist Almanya'ya iade edildi
- Kuruluş Osman 4. yeni bölüm canlı izle! - ATV
- Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi?
- PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
- Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu | 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
- 70 yaşındaki sanatçı kıraathanede kalbine yenik düştü | Mustafa Ödev Necipoğlu kimdir? Video
- Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı
- Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
- Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar! "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"
- Son dakika: Dışleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması
- Son dakika: Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan flaş yağış uyarısı