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11.12.2019

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan TBMM'de flaş açıklamalar: Güçlüyüz çünkü...

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak TBMM'de yaptığı konuşmada: "İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Albayrak, konuşmanın sonlarına doğru söyledi "Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadeleri vekiller tarafından alkışlandı.

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi. AA

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