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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında flaş gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceden tanımadığı başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaoğlu hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, 'nun yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Ocak 2020'de yapılmasını kararlaştırdı.

Hazırlanan iddianamede, 12 Kasım'da Polis Merkezi'ni arayan müşteki Şüheda Nur Eriş'in, tanımadığı bir kadının kendisine saldırarak darbettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma açıldığı belirtilerek, olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarından akşam saat 21.27'de sanığın yolda karşılaştığı müştekiye tokat attığının belirlendiği aktarılıyordu.

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Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın müştekiye karşı, dini inancı gereği giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

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