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20.11.2019

Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltında

Beşiktaş’ta başörtülü bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Öğretmen Ş.N.E.’ye yönelik saldırı gerçekleştiren ve ressam olduğu öğrenilen şüpheli Berrak K. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında gözaltına alındı.

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